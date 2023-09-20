Шиширов Николай Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиширов Николай Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Артемий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1957

Сын: Шиширов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Яковлева Анастасия

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шиширов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Яковлева Анастасия

Смерть
Неизвестно
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