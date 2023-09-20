Шиширов Николай Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Артемий
Рождение ребёнка
24.02.1957
Сын: Шиширов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Яковлева Анастасия
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яковлева Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шиширов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Яковлева Анастасия
Смерть
Неизвестно