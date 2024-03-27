Лизунова (Ульянова) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1902
Дата смерти09.09.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1902
Отец: Ульянов Петр
Рождение ребёнка
27.06.1927
Дочь: Сонина Раиса Павловна
Отец ребёнка: Лизунова Павел Андреевич
Рождение ребёнка
14.01.1929
Дочь: Шубина Нина Павловна
Отец ребёнка: Лизунова Павел Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.09.1979