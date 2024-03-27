Лизунова (Ульянова) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лизунова (Ульянова) Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1902

Дата смерти

09.09.1979

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1902

Отец: Ульянов Петр

Мать: Ульянова Акулина Федоровна

Рождение ребёнка
27.06.1927

Дочь: Сонина Раиса Павловна

Отец ребёнка: Лизунова Павел Андреевич

Рождение ребёнка
14.01.1929

Дочь: Шубина Нина Павловна

Отец ребёнка: Лизунова Павел Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лизунова Павел Андреевич

Смерть
09.09.1979
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