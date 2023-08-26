Фекла Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Бахлин Трофим Трофимович

Отец ребёнка: Бахлин Трофим Кононов

Рождение ребёнка
1885

Сын: Бахлин Трофим Трофимович

Отец ребёнка: Бахлин Трофим Кононов

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Ксения Трофимовна

Отец ребёнка: Бахлин Трофим Кононов

Рождение ребёнка
1890

Сын: Бахлин Федот (Федор) Трофимович

Отец ребёнка: Бахлин Трофим Кононов

Рождение ребёнка
1891

Сын: Бахлин Петр Трофимович

Отец ребёнка: Бахлин Трофим Кононов

Рождение ребёнка
1894

Сын: Бахлин Иаков Трофимович

Отец ребёнка: Бахлин Трофим Кононов

Рождение ребёнка
1896

Сын: Бахлин Трофим Трофимович

Отец ребёнка: Бахлин Трофим Кононов

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Ксения Трофимовна

Отец ребёнка: Бахлин Трофим Кононов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахлин Трофим Кононов

Смерть
Неизвестно
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