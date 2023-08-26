Фекла Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1879
Рождение ребёнка
1885
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Ксения Трофимовна
Отец ребёнка: Бахлин Трофим Кононов
Рождение ребёнка
1890
Сын: Бахлин Федот (Федор) Трофимович
Отец ребёнка: Бахлин Трофим Кононов
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Бахлин Трофим Кононов
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Бахлин Трофим Кононов
Рождение ребёнка
1896
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Ксения Трофимовна
Отец ребёнка: Бахлин Трофим Кононов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно