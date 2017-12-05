Фахретдинов Абдулхай Исмаилович
Место рожденияРоссия
Дата рождения29.06.1960
Дата смерти05.12.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1960
Отец: Фахретдинов Исмаил Умярович
Мать: Фахретдинов Амина
Россия
Рождение ребёнка
14.01.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, город Горький
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
05.12.2017