Фахретдинов Абдулхай Исмаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фахретдинов Абдулхай Исмаилович

Место рождения

Россия

Дата рождения

29.06.1960

Дата смерти

05.12.2017

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1960

Отец: Фахретдинов Исмаил Умярович

Мать: Фахретдинов Амина

Россия
Рождение ребёнка
14.01.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, город Горький
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
05.12.2017
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