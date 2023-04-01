Баранецкая Мария Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранецкая Мария Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1874 ст.

Муж: Баранецкий Семён Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
25.09.1875 ст.

Дочь: Загурская Марфа Семёновна

Отец ребёнка: Баранецкий Семён Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
23.01.1878 ст.

Сын: Баранецкий Кирилл Семёнович

Отец ребёнка: Баранецкий Семён Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
27.06.1879 ст.

Дочь: Фёкла Семёновна

Отец ребёнка: Баранецкий Семён Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Мать записана как Магдалина Герасимовна.
Рождение ребёнка
09.02.1882 ст.

Сын: Баранецкий Павел Семёнович

Отец ребёнка: Баранецкий Семён Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
18.10.1884 ст.

Дочь: Косецкая Ольга Семёновна

Отец ребёнка: Баранецкий Семён Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Мать записана как "Магдалина" без отчества.
Рождение ребёнка
24.05.1887 ст.

Сын: Баранецкий Николай Семёнович

Отец ребёнка: Баранецкий Семён Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Мать записана как Магдалина Геврасиевна.
Рождение ребёнка
03.02.1890 ст.

Дочь: Анна Семёновна

Отец ребёнка: Баранецкий Семён Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно
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