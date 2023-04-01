Баранецкая Мария Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.11.1874 ст.
Рождение ребёнка
25.09.1875 ст.
Дочь: Загурская Марфа Семёновна
Отец ребёнка: Баранецкий Семён Иванович
Рождение ребёнка
23.01.1878 ст.
Сын: Баранецкий Кирилл Семёнович
Отец ребёнка: Баранецкий Семён Иванович
Рождение ребёнка
27.06.1879 ст.
Дочь: Фёкла Семёновна
Отец ребёнка: Баранецкий Семён Иванович
Мать записана как Магдалина Герасимовна.
Рождение ребёнка
09.02.1882 ст.
Сын: Баранецкий Павел Семёнович
Отец ребёнка: Баранецкий Семён Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1884 ст.
Дочь: Косецкая Ольга Семёновна
Отец ребёнка: Баранецкий Семён Иванович
Мать записана как "Магдалина" без отчества.
Рождение ребёнка
24.05.1887 ст.
Сын: Баранецкий Николай Семёнович
Отец ребёнка: Баранецкий Семён Иванович
Мать записана как Магдалина Геврасиевна.
Рождение ребёнка
03.02.1890 ст.
Дочь: Анна Семёновна
Отец ребёнка: Баранецкий Семён Иванович
Смерть
Неизвестно