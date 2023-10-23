Новикова (Балахнова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти02.01.1974
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Балахнов Михаил
Мать: Балахнова Матрена
Рождение ребёнка
1939
Сын: Новиков Дмитрий
Отец ребёнка: Новиков Константин
Рождение ребёнка
30.03.1941
Московская область г. Можайск, с. Борисовка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новиков Константин
Смерть
02.01.1974
Причина смерти: Рак желудка