Новикова (Балахнова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Балахнова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

02.01.1974

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1908 г.р.

Дети

1939 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Балахнов Михаил

Мать: Балахнова Матрена

Рождение ребёнка
1939

Сын: Новиков Дмитрий

Отец ребёнка: Новиков Константин

Рождение ребёнка
30.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Константин

Московская область г. Можайск, с. Борисовка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Константин

Смерть
02.01.1974
Причина смерти: Рак желудка
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