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Филатова (Самойлова) Евдокия Севастьяновна
Филатова (Самойлова) Евдокия Севастьяновна
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Древо
Место рождения
Бердянск
Дата рождения
1846
Пол
Женский
Отец
Самойлов Севастьян Стефанович
1819 г.р.
Мать
Самойлова (Галищева) Василиса Прохоровна
1820 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец:
Самойлов Севастьян Стефанович
Мать:
Самойлова Василиса Прохоровна
Бердянск
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