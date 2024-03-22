Филатова (Самойлова) Евдокия Севастьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Самойлова) Евдокия Севастьяновна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1846

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Самойлов Севастьян Стефанович

Мать: Самойлова Василиса Прохоровна

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