Воронин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воронин Емельян Алексиев
Мать: не указана
Бракосочетание
1904
Рождение ребёнка
1914
Сын: Воронин Николай
Мать ребёнка: Воронина (Смирнова) Акилина (Акулина)
Рождение ребёнка
13.09.1920
Сын: Воронин Алексей (?)
Мать ребёнка: Воронина (Смирнова) Акилина (Акулина)
Смерть
Неизвестно