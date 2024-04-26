Воронин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1844 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1888 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воронин Емельян Алексиев

Мать: не указана

Бракосочетание
1904

Жена: Воронина (Смирнова) Акилина (Акулина)

Рождение ребёнка
1914

Сын: Воронин Николай

Мать ребёнка: Воронина (Смирнова) Акилина (Акулина)

Рождение ребёнка
13.09.1920

Сын: Воронин Алексей (?)

Мать ребёнка: Воронина (Смирнова) Акилина (Акулина)

Смерть
Неизвестно

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