Попова (Карбасникова) Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.?
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.?
Отец: Попов Владимир Николаевич
Мать: Попова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карбасников *
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карбасникова Арина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.10.2016
Дочь: Карбасникова Александра
Отец ребёнка: Карбасников *
Вологда, город Вологда, Вологодская область