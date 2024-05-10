Попова (Карбасникова) Светлана Владимировна 20.01.? — найти родственников по фамилии на Familio
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Попова (Карбасникова) Светлана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.?

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.?

Отец: Попов Владимир Николаевич

Мать: Попова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карбасников *

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карбасникова Арина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.10.2016

Дочь: Карбасникова Александра

Отец ребёнка: Карбасников *

Вологда, город Вологда, Вологодская область

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