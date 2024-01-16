Корчагина Флова Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчагина Флова Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1945

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1945

Отец: Корчагин Иван Кириллович

Мать: Корчагина Елизавета Николаевна

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