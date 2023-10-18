Ковалев Стефан Васильев
мужской, родился 27.10.1821, Артюшинская, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
умер Неизвестно
МатьДарья Афанасьева1795 г.р.
ОтецКовалев Василий Логинов1796 г.р.
Дети
Ковалев Григорий Стефанов24.09.1862 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1821
Отец: Ковалев Василий Логинов
Мать: Дарья Афанасьева
Артюшинская, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Рождение ребёнка
1858
Рождение ребёнка
1859
Рождение ребёнка
24.09.1862 ст.
Сын: Ковалев Григорий Стефанов
Мать ребёнка: Устина Степанова
Артюшинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1869
Рождение ребёнка
1870
Смерть
Неизвестно