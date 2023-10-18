Ковалев Стефан Васильев 27.10.1821 — найти родственников по фамилии на Familio

Ковалев Стефан Васильев

Автор
ИС
Смирнова И.

мужской, родился 27.10.1821, Артюшинская, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область

умер Неизвестно

Мать
Дарья Афанасьева1795 г.р.
Отец
Ковалев Василий Логинов1796 г.р.
Дети
Ковалев Григорий Стефанов24.09.1862 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1821

Отец: Ковалев Василий Логинов

Мать: Дарья Афанасьева

Артюшинская, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Устина Степанова

Рождение ребёнка
1851

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Устина Степанова

Рождение ребёнка
1858

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Устина Степанова

Рождение ребёнка
1859

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Устина Степанова

Рождение ребёнка
24.09.1862 ст.

Сын: Ковалев Григорий Стефанов

Мать ребёнка: Устина Степанова

Артюшинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

Рождение ребёнка
1869

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Устина Степанова

Рождение ребёнка
1870

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Устина Степанова

Смерть
Неизвестно

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