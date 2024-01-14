Овсянникова (Горбатова) Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянникова (Горбатова) Наталья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1975

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1975

Отец: Горбатов Григорий

Мать: Кривых Евдокия

Рождение ребёнка
20.10.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овсянников Константин Леонидович

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
12.01.2000

Дочь: Овсянникова Олеся Константиновна

Отец ребёнка: Овсянников Константин Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсянников Константин Леонидович

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