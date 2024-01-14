Овсянникова (Горбатова) Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1975
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1975
Отец: Горбатов Григорий
Мать: Кривых Евдокия
Рождение ребёнка
20.10.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Овсянников Константин Леонидович
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
12.01.2000
Дочь: Овсянникова Олеся Константиновна
Отец ребёнка: Овсянников Константин Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно