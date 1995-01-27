Луценко Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луценко Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1995

Отец: Луценко Александр Иванович

Мать: Луценко Елена Валентиновна

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