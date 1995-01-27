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Луценко Сергей Александрович
Луценко Сергей Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.01.1995
Пол
Мужской
Отец
Луценко Александр Иванович
1957 г.р.
Мать
Луценко Елена Валентиновна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1995
Отец:
Луценко Александр Иванович
Мать:
Луценко Елена Валентиновна
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