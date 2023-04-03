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Аграфена
Аграфена
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1837
Пол
Женский
Отец
Данила
1801 г.р.
Мать
Марья Михаилова
1800 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец:
Данила
Мать:
Марья Михаилова
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