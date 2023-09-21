Киреева (Щепотьева) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреева (Щепотьева) Варвара Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Киреев Валериан Николаевич

Отец ребёнка: Киреев Николай Никитич

Рождение ребёнка
1812

Сын: Киреев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Киреев Николай Никитич

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Киреев Николай Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киреев Николай Никитич

Смерть
Неизвестно
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