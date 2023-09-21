Киреева (Щепотьева) Варвара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1807
Сын: Киреев Валериан Николаевич
Отец ребёнка: Киреев Николай Никитич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Киреев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Киреев Николай Никитич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Киреев Николай Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно