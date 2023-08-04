Заноздря (Бычихина) Ксения Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1904
Дата смерти15.04.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1904
Рождение ребёнка
1926
Сын: Заноздря Владимир Никитич
Отец ребёнка: Заноздря Никита Прокофьевич
Рождение ребёнка
15.03.1928
Отец ребёнка: Заноздря Никита Прокофьевич
Рождение ребёнка
15.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заноздря Никита Прокофьевич
Кавалерский, Егорлыкский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.04.1989
Павловская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край