Заноздря (Бычихина) Ксения Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заноздря (Бычихина) Ксения Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1904

Дата смерти

15.04.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1904

Отец: Бычихин Семен Нестерович

Мать: Бычихина Фотина Андреевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Заноздря Владимир Никитич

Отец ребёнка: Заноздря Никита Прокофьевич

Рождение ребёнка
15.03.1928

Сын: Заноздря Михаил Никитич

Отец ребёнка: Заноздря Никита Прокофьевич

Рождение ребёнка
15.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заноздря Никита Прокофьевич

Кавалерский, Егорлыкский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заноздря Никита Прокофьевич

Смерть
15.04.1989
Павловская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
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