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Марфа Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1914

Дочь: Губская Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Гаврилов Василий Матвеевич

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
05.04.1921

Сын: Гаврилов Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Гаврилов Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Гаврилов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Гаврилов Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мирошниченко Анна Васильевна

Отец ребёнка: Гаврилов Василий Матвеевич

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Гаврилов Василий Матвеевич

Смерть
1968
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Старое кладбище напротив церкви рядом с могилой писателя Василенко
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