Марфа Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Филипп
Рождение ребёнка
19.08.1914
Дочь: Губская Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Гаврилов Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
05.04.1921
Сын: Гаврилов Гавриил Васильевич
Отец ребёнка: Гаврилов Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Гаврилов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Гаврилов Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирошниченко Анна Васильевна
Отец ребёнка: Гаврилов Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Гаврилов Василий Матвеевич
Смерть
1968
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Старое кладбище напротив церкви рядом с могилой писателя Василенко