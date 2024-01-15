Наседкин Петр Кузьмич (Данилович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.07.1917
Дата смерти15.02.1962
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1917
Отец: Филинов Данила
Мать: Филинова Мария Павловна
Рождение ребёнка
22.03.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наседкина Мария Ивановна
Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наседкина Мария Ивановна
Смерть
15.02.1962