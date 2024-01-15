Наседкин Петр Кузьмич (Данилович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкин Петр Кузьмич (Данилович)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1917

Дата смерти

15.02.1962

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1917

Отец: Филинов Данила

Мать: Филинова Мария Павловна

Рождение ребёнка
22.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наседкина Мария Ивановна

Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наседкина Мария Ивановна

Смерть
15.02.1962
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