Шереметьева Олимпиада Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Шереметьев Федор Константинлвич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Ремизов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Ремизов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Капитанова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Ремизов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Маркелова Матрена Михайловна
Отец ребёнка: Ремизов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Ремизов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Ремизов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чубукова Вера Михайловна
Отец ребёнка: Ремизов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ремизова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Ремизов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ремизов Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно