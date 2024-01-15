Шереметьева Олимпиада Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шереметьева Олимпиада Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Шереметьев Федор Константинлвич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Ремизов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Ремизов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Капитанова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Ремизов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Маркелова Матрена Михайловна

Отец ребёнка: Ремизов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Ремизов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Ремизов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чубукова Вера Михайловна

Отец ребёнка: Ремизов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ремизова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Ремизов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ремизов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Ремизов Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ремизов Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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