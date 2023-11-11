Степанцев Степанцов Анатолий Филипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанцев Степанцов Анатолий Филипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1927

Дата смерти

01.03.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1948

Дочь: Лысенко Лидия Анатольевна

Мать ребёнка: Степанцева Смирнова Анна Кузьминичга

Рождение ребёнка
10.03.1961

Дочь: Чулкова Степанцева Надежда Анатольевна

Мать ребёнка: Степанцева Смирнова Анна Кузьминичга

Смерть
01.03.1994
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