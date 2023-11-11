Степанцев Степанцов Анатолий Филипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1927
Дата смерти01.03.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.12.1948
Дочь: Лысенко Лидия Анатольевна
Мать ребёнка: Степанцева Смирнова Анна Кузьминичга
Рождение ребёнка
10.03.1961
Дочь: Чулкова Степанцева Надежда Анатольевна
Мать ребёнка: Степанцева Смирнова Анна Кузьминичга
Смерть
01.03.1994