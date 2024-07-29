Казаков Петр (Петрушка) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаков Петр (Петрушка) Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1647

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1647

Отец: Казаков Петр (Петрушка) Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1647

Сын: Казаков Юрий (Юрка)(Юрька)(Юшка) Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1647

Сын: Казаков Мартын (Мартынко) Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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