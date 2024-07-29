Казаков Петр (Петрушка) Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1647
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1647
Отец: Казаков Петр (Петрушка) Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1647
Сын: Казаков Юрий (Юрка)(Юрька)(Юшка) Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1647
Сын: Казаков Мартын (Мартынко) Петрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно