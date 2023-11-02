(Ярош) Марья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ярош) Марья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Ярош Никита Григорьевич

Мать: Ярош Марья

Смерть
Неизвестно
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