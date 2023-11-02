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(Ярош) Марья Никитична
(Ярош) Марья Никитична
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1909
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ярош Никита Григорьевич
1885 г.р.
Мать
Ярош (Ярош) Марья
1887 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец:
Ярош Никита Григорьевич
Мать:
Ярош Марья
Смерть
Неизвестно
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