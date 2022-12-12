Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофим

Трофим

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Х

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1650

Сын: Иван-старший Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Ильино, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1675

Сын: Калина Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Ильино, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устин Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван-младший Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максим Трофимович?

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close