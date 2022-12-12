Трофим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Х
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1650
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1675
Сын: Калина Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устин Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максим Трофимович?
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно