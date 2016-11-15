Голоднова (Захарова) Александра (Шура) Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.11.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1950
Рождение ребёнка
29.07.1952
Сын: Голоднов Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Голоднов Николай Михайлович
село Рождествено, Самарская обл., Россия
Рождение ребёнка
29.06.1960
Сын: Голоднов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Голоднов Николай Михайлович
село Рождествено, Самарская обл., Россия
Смерть
15.11.2016