Голоднова (Захарова) Александра (Шура) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голоднова (Захарова) Александра (Шура) Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.11.2016

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1950

Муж: Голоднов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
29.07.1952

Сын: Голоднов Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Голоднов Николай Михайлович

село Рождествено, Самарская обл., Россия
Рождение ребёнка
29.06.1960

Сын: Голоднов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Голоднов Николай Михайлович

село Рождествено, Самарская обл., Россия
Смерть
15.11.2016
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