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Ворсина Маргарита Викторовна

Место рождения

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

Дата рождения

05.03.1965

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1965

Отец: Ворсин Виктор Петрович

Мать: Рудоплавова Вероника Григорьевна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
16.06.1986

Дочь: Дьяченко Дина Васильевна

Отец ребёнка: Дьяченко Василий Михайлович

Отрадо-Кубанское, Гулькевичский, Краснодарского
Бракосочетание
08.08.1986

Муж: Дьяченко Василий Михайлович

Отрадо-Кубанское, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.10.1989

Сын: Дьяченко Павел Васильевич

Отец ребёнка: Дьяченко Василий Михайлович

Тысячный, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
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