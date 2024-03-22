Ворсина Маргарита Викторовна
Место рождения
Дата рождения05.03.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1965
Рождение ребёнка
16.06.1986
Дочь: Дьяченко Дина Васильевна
Отец ребёнка: Дьяченко Василий Михайлович
Отрадо-Кубанское, Гулькевичский, Краснодарского
Бракосочетание
08.08.1986
Отрадо-Кубанское, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.10.1989
Сын: Дьяченко Павел Васильевич
Отец ребёнка: Дьяченко Василий Михайлович
Тысячный, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край