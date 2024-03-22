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Мыслович Созонт Павлович

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
24.10.1871 ст.

Жена: Мыслович Мария Фёдоровна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
15.05.1876 ст.

Дочь: Евдокия Созонтовна

Мать ребёнка: Мыслович Мария Фёдоровна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
11.10.1880 ст.

Дочь: Прасковья Созонтовна

Мать ребёнка: Мыслович Мария Фёдоровна

Волковинцы, Хмельницька область
Отец записан как Созонт Андреевич.
Рождение ребёнка
04.02.1886 ст.

Сын: Мыслович Семён Созонтович

Мать ребёнка: Мыслович Мария Фёдоровна

Волковинцы, Хмельницька область
Отец записан как Созонт Андреевич.
Рождение ребёнка
01.10.1887 ст.

Сын: Мыслович Дмитрий Созонтович

Мать ребёнка: Мыслович Мария Фёдоровна

Волковинцы, Хмельницька область
Отец записан как Созонт Андреевич.
Смерть
Неизвестно
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