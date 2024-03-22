Мыслович Созонт Павлович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Бракосочетание
24.10.1871 ст.
Жена: Мыслович Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.05.1876 ст.
Дочь: Евдокия Созонтовна
Мать ребёнка: Мыслович Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
11.10.1880 ст.
Дочь: Прасковья Созонтовна
Мать ребёнка: Мыслович Мария Фёдоровна
Отец записан как Созонт Андреевич.
Рождение ребёнка
04.02.1886 ст.
Сын: Мыслович Семён Созонтович
Мать ребёнка: Мыслович Мария Фёдоровна
Отец записан как Созонт Андреевич.
Рождение ребёнка
01.10.1887 ст.
Сын: Мыслович Дмитрий Созонтович
Мать ребёнка: Мыслович Мария Фёдоровна
Отец записан как Созонт Андреевич.
Смерть
Неизвестно