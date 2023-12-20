Кургун Дмитрий Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКургун Дмитрий Кузьмин

Кургун Дмитрий Кузьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кургун Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1883

Дочь: Параскева Дмитриева

Мать ребёнка: Кургун Анастасия Игнатьева

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
14.08.1884

Сын: Кургун Максим Матвеев (Дмитриев)

Мать ребёнка: Кургун Анастасия Игнатьева

Рождение ребёнка
10.02.1889

Сын: Кургун Прохор Дмитриев

Мать ребёнка: Кургун Анастасия Игнатьева

Казанка, Миколаївська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close