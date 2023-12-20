Кургун Дмитрий Кузьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кургун Кузьма
Рождение ребёнка
14.10.1883
Дочь: Параскева Дмитриева
Мать ребёнка: Кургун Анастасия Игнатьева
Рождение ребёнка
14.08.1884
Сын: Кургун Максим Матвеев (Дмитриев)
Мать ребёнка: Кургун Анастасия Игнатьева
Рождение ребёнка
10.02.1889
Мать ребёнка: Кургун Анастасия Игнатьева
Смерть
Неизвестно