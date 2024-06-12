Писаренко Иван 28.09.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПисаренко Иван

Писаренко Иван

avatar

Место рождения

с . Явленка Ленинский р-он СКО. Проживает г . Ишим Тюменская область Россия .

Дата рождения

28.09.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

с . Явленка Ленинский р-он СКО. Проживает г . Ишим Тюменская область Россия .
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Писаренко (Каблуцкая) Галина Ивановна.

Рождение ребёнка
21.11.1970

Сын: Писаренко Алексей Иванович .

Мать ребёнка: Писаренко (Каблуцкая) Галина Ивановна.

с . Явленка ( Ленинский р-он ) СКО . Проживает г . Петропавловск СКО .
Рождение ребёнка
02.08.1974

Сын: Писаренко Юрий Иванович .

Мать ребёнка: Писаренко (Каблуцкая) Галина Ивановна.

с . Явленка Ленинский р-он СКО . Проживает г . Ишим Тюменская область Россия .

Мы используем куки для улучшения работы сайта.