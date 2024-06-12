Писаренко Иван
Место рожденияс . Явленка Ленинский р-он СКО. Проживает г . Ишим Тюменская область Россия .
Дата рождения28.09.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
28.09.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
с . Явленка Ленинский р-он СКО. Проживает г . Ишим Тюменская область Россия .
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1970
Сын: Писаренко Алексей Иванович .
Мать ребёнка: Писаренко (Каблуцкая) Галина Ивановна.
с . Явленка ( Ленинский р-он ) СКО . Проживает г . Петропавловск СКО .
Рождение ребёнка
02.08.1974
Сын: Писаренко Юрий Иванович .
Мать ребёнка: Писаренко (Каблуцкая) Галина Ивановна.
с . Явленка Ленинский р-он СКО . Проживает г . Ишим Тюменская область Россия .