Кондратьев Степан Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1898
Дата смерти31.05.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1926
Сын: Кондратьев Степан Степанович
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
Неизвестно
Призван Илекским РВК. Служил в части 14/42. Рядовой. Попал в плен в Кантемировке Воронежской области и был там до конца войны. 12.05.1945 года направлен для дальнейшей службы в 236 армейский запасной ... Показать все
Смерть
31.05.1972
Похороны
Неизвестно