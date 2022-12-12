Кондратьев Степан Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьев Степан Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1898

Дата смерти

31.05.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1926

Сын: Кондратьев Степан Степанович

Мать ребёнка: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
Неизвестно
Призван Илекским РВК. Служил в части 14/42. Рядовой. Попал в плен в Кантемировке Воронежской области и был там до конца войны. 12.05.1945 года направлен для дальнейшей службы в 236 армейский запасной ... Показать все
Смерть
31.05.1972
Похороны
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
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