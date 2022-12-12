Кродюкова Анисья Артемьевна
Место рожденияСимбирская губерния
Дата рожденияВычислено 1888
Дата смерти21.01.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Симбирская губерния
Бракосочетание
Вычислено 1908
Рождение ребёнка
1909
Сын: Салмин Филимон Алексеевич
Отец ребёнка: Салмин Александр Елисеевич
Рождение ребёнка
04.03.1922
Сын: Салмин Тимофей Александрович
Отец ребёнка: Салмин Александр Елисеевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Салмин Максим Александрович
Отец ребёнка: Салмин Александр Елисеевич
Рождение ребёнка
12.10.1928
Сын: Салмин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Салмин Александр Елисеевич
Смерть
21.01.1971