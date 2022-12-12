Кродюкова Анисья Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кродюкова Анисья Артемьевна

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Место рождения

Симбирская губерния

Дата рождения

Вычислено 1888

Дата смерти

21.01.1971

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Симбирская губерния
Бракосочетание
Вычислено 1908

Муж: Салмин Александр Елисеевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Салмин Филимон Алексеевич

Отец ребёнка: Салмин Александр Елисеевич

Федосиха, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.03.1922

Сын: Салмин Тимофей Александрович

Отец ребёнка: Салмин Александр Елисеевич

Федосиха, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Салмин Максим Александрович

Отец ребёнка: Салмин Александр Елисеевич

Федосиха, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.10.1928

Сын: Салмин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Салмин Александр Елисеевич

Федосиха, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
21.01.1971
Федосиха, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
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