Каримов Вали
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1924
Дочь: Каримова (Каримова) Амина
Мать ребёнка: Каримова Хадиша
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Шафеева (Каримова) Галима
Мать ребёнка: Каримова Хадиша
Рождение ребёнка
25.03.1931
Дочь: (Каримова) Фарида
Мать ребёнка: Каримова Хадиша
Рождение ребёнка
14.01.1933
Сын: Каримов Ирик
Мать ребёнка: Каримова Хадиша
Смерть
Неизвестно