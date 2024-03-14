Демина (Терехина) Анисья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено ?.12.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
До ?.10.1903
Усолье, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
04.11.1903
Рождение ребёнка
03.05.1905
Отец ребёнка: Демин Максим Константинович
Восприемник
11.09.1907
Иван Александрович Сыромятников
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно