Демина (Терехина) Анисья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демина (Терехина) Анисья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено ?.12.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.12.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
До ?.10.1903
Усолье, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
04.11.1903

Муж: Демин Максим Константинович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.05.1905

Сын: Демин Василий Максимович

Отец ребёнка: Демин Максим Константинович

Восприемник
11.09.1907
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Иван Александрович Сыромятников
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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