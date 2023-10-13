?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1926
Сын: Салахов Хабибулла Шайдулович
Мать ребёнка: Валиуллина Салахова Гильмуруй
Аксубаевский район, республика Татарстан
Рождение ребёнка
01.12.1928
Дочь: Мугинова Миннуруй Шайдуловна
Мать ребёнка: Валиуллина Салахова Гильмуруй
Россия
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валиуллина Салахова Гильмуруй
Аксубаевский район, республика Татарстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: Валиуллина Салахова Гильмуруй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: Валиуллина Салахова Гильмуруй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салахов Михаил Минихан? Миниахмат?
Мать ребёнка: Валиуллина Салахова Гильмуруй