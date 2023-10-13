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Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Салахов Хабибулла Шайдулович

Мать ребёнка: Валиуллина Салахова Гильмуруй

Аксубаевский район, республика Татарстан
Рождение ребёнка
01.12.1928

Дочь: Мугинова Миннуруй Шайдуловна

Мать ребёнка: Валиуллина Салахова Гильмуруй

Россия
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валиуллина Салахова Гильмуруй

Аксубаевский район, республика Татарстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Валиуллина Салахова Гильмуруй

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Валиуллина Салахова Гильмуруй

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салахов Михаил Минихан? Миниахмат?

Мать ребёнка: Валиуллина Салахова Гильмуруй

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