Тараканов Семен Андреевич
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.08.1932
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тараканов Андрей
Россия
Рождение ребёнка
24.03.1918
Дочь: Бритина Мария Семеновна
Мать ребёнка: Тараканова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Тараканова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тараканова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барулина Анна Семеновна
Мать ребёнка: Тараканова Мария Федоровна
Смерть
08.08.1932
Похороны
Неизвестно
Боровичи Голодаевка (не сохр)