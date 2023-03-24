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Тараканов Семен Андреевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.08.1932

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тараканов Андрей

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
24.03.1918

Дочь: Бритина Мария Семеновна

Мать ребёнка: Тараканова Мария Федоровна

Плёсо, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Беляев Сергей Семенович

Мать ребёнка: Тараканова Мария Федоровна

Плёсо, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Петр Семенович

Мать ребёнка: Тараканова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барулина Анна Семеновна

Мать ребёнка: Тараканова Мария Федоровна

Смерть
08.08.1932
Плёсо, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Похороны
Неизвестно
Боровичи Голодаевка (не сохр)
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