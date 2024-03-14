Баляева (Фролова) Лидия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1911
Дата смерти26.10.1976
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1911
Отец: Фролов Федор Иванович
Бракосочетание
20.01.1932
Атяшево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Н(аборно).-СЫРЕСЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
Рождение ребёнка
23.11.1932
Дочь: Мотова Тамара Дмитриевна
Отец ребёнка: Баляев Дмитрий Игнатьевич
Рождение ребёнка
18.05.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баляев Дмитрий Игнатьевич
Могилев, Могилёвская область
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
26.10.1976