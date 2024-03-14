Баляева (Фролова) Лидия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баляева (Фролова) Лидия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1911

Дата смерти

26.10.1976

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1911

Отец: Фролов Федор Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1932

Муж: Баляев Дмитрий Игнатьевич

Атяшево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Н(аборно).-СЫРЕСЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
Рождение ребёнка
23.11.1932

Дочь: Мотова Тамара Дмитриевна

Отец ребёнка: Баляев Дмитрий Игнатьевич

Рождение ребёнка
18.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баляев Дмитрий Игнатьевич

Могилев, Могилёвская область
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
26.10.1976
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