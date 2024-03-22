Мялкин Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти13.06.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Мялкин Павел Николаевич
Рождение ребёнка
25.01.1919
Сын: Мялкин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Мялкина Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
18.08.1921
Сын: Мялкин Виктор (Виталий) Николаевич
Мать ребёнка: Мялкина Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
05.03.1925
Дочь: Калинина Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Мялкина Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мялкина Ирина Николаевна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
13.06.1937