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Мялкин Николай Павлович

Место рождения

Ведерково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

13.06.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Мялкин Павел Николаевич

Мать: не указана

Ведерково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.01.1919

Сын: Мялкин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Мялкина Екатерина Ивановна

Ведерково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.08.1921

Сын: Мялкин Виктор (Виталий) Николаевич

Мать ребёнка: Мялкина Екатерина Ивановна

Ведерково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.03.1925

Дочь: Калинина Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Мялкина Екатерина Ивановна

Ведерково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мялкина Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мялкина Ирина Николаевна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
13.06.1937
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