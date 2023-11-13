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Донцов Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1890

Дата смерти

08.02.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1890

Отец: Донцов Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1934

Сын: Донцов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Донцова Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Донцова Дина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Донцов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Донцова Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Донцов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Донцова Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Донцов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Донцова Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Донцов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Донцова Варвара Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Донцова Варвара Алексеевна

Смерть
08.02.1976
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