Донцов Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1890
Дата смерти08.02.1976
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1890
Отец: Донцов Пётр
Рождение ребёнка
25.05.1934
Сын: Донцов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Донцова Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Донцова Дина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Донцов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Донцова Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Донцова Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Донцов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Донцова Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Донцова Варвара Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.1976