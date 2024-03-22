Печегоров Екатерина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873 ст.
Дата смерти1914 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
191 ст.
Сын: Печегоров Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Печегоров Иоан Парфеньев
Рождение ребёнка
Около 1893 ст.
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Печегоров Иоан Парфеньев
Рождение ребёнка
Около 1893 ст.
Сын: Печегоров Александр Иванович
Отец ребёнка: Печегоров Иоан Парфеньев
Рождение ребёнка
Около 1902 ст.
Отец ребёнка: Печегоров Иоан Парфеньев
Рождение ребёнка
15.01.1907 ст.
Сын: Печегоров Виталий Иванович
Отец ребёнка: Печегоров Иоан Парфеньев
Рождение ребёнка
Около 1909 ст.
Сын: Печегоров Константин Иванович
Отец ребёнка: Печегоров Иоан Парфеньев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1914 ст.