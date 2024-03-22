Печегоров Екатерина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печегоров Екатерина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873 ст.

Дата смерти

1914 ст.

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
191 ст.

Сын: Печегоров Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Печегоров Иоан Парфеньев

Фроловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение
1873 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1893 ст.

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Печегоров Иоан Парфеньев

Рождение ребёнка
Около 1893 ст.

Сын: Печегоров Александр Иванович

Отец ребёнка: Печегоров Иоан Парфеньев

Рождение ребёнка
Около 1902 ст.

Сын: Печегоров Павел Иванович

Отец ребёнка: Печегоров Иоан Парфеньев

Рождение ребёнка
15.01.1907 ст.

Сын: Печегоров Виталий Иванович

Отец ребёнка: Печегоров Иоан Парфеньев

Фроловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1909 ст.

Сын: Печегоров Константин Иванович

Отец ребёнка: Печегоров Иоан Парфеньев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Печегоров Иоан Парфеньев

Смерть
1914 ст.
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