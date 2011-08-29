Прытова (Шаранова) Елизавета Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1930
Дата смерти29.08.2011
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1930
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1957
Дочь: Мухина (Прытова) Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Прытов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
28.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прытов Сергей Васильевич
Смерть
29.08.2011