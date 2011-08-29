Прытова (Шаранова) Елизавета Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прытова (Шаранова) Елизавета Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1930

Дата смерти

29.08.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1930

Отец: Шаранов Павел Фёдорович

Мать: Шаранова (Горохова) Елена Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прытов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
13.01.1957

Дочь: Мухина (Прытова) Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Прытов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
28.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прытов Сергей Васильевич

Смерть
29.08.2011

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