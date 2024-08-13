Власова (Власова) Евдокия Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1888
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Власова (Власова) Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Власов Григорий Ильич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Власов Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Власов Григорий Ильич