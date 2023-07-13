Кривоногов Павел Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1914
Дата смерти24.06.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1914
Рождение ребёнка
10.10.1935
Сын: Кривоногов Александр Павлович
Мать ребёнка: Кривоногова Серафима Федоровна
Рождение ребёнка
28.07.1938
Дочь: Устимова Лидия Павловна
Мать ребёнка: Кривоногова Серафима Федоровна
Рождение ребёнка
24.08.1947
Дочь: Архипова Валентина Павловна
Мать ребёнка: Кривоногова Серафима Федоровна
Рождение ребёнка
19.08.1950
Дочь: Кривоногова Евгения Павловна
Мать ребёнка: Кривоногова Серафима Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.06.1950