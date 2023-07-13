Кривоногов Павел Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногов Павел Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1914

Дата смерти

24.06.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1914

Отец: Кривоногов Степан Павлович

Мать: Кривоногова Пигалова Агриппина Петровна

Рождение ребёнка
10.10.1935

Сын: Кривоногов Александр Павлович

Мать ребёнка: Кривоногова Серафима Федоровна

Рождение ребёнка
28.07.1938

Дочь: Устимова Лидия Павловна

Мать ребёнка: Кривоногова Серафима Федоровна

Рождение ребёнка
24.08.1947

Дочь: Архипова Валентина Павловна

Мать ребёнка: Кривоногова Серафима Федоровна

Рождение ребёнка
19.08.1950

Дочь: Кривоногова Евгения Павловна

Мать ребёнка: Кривоногова Серафима Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоногова Серафима Федоровна

Смерть
24.06.1950
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