Краснов Филипп Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1908
Сын: Краснов Василий Филиппович
Мать ребёнка: Краснов Марфа Фёдоровна
ЗКО, Иртецкий пос., Казахстан
МК п.Январцевский, 1908
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Краснов Марфа Фёдоровна
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
ЗКО, Иртецкий пос., Казахстан
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