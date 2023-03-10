Краснов Филипп Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов Филипп Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1908

Сын: Краснов Василий Филиппович

Мать ребёнка: Краснов Марфа Фёдоровна

ЗКО, Иртецкий пос., Казахстан
МК п.Январцевский, 1908
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснов Марфа Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
ЗКО, Иртецкий пос., Казахстан
Отсутствует в базе "Фамилио"
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