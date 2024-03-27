Розман (Винокур) Броха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розман (Винокур) Броха

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Винокур ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Розалия

Отец ребёнка: Розман Файфуш

местечко Кузнеца (г.Пинск)
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Чарноцкая Итта

Отец ребёнка: Розман Файфуш

местечко Кузнеца (г.Пинск)Белорусия
Рождение ребёнка
25.09.1903

Дочь: Суздальницкая Шифра

Отец ребёнка: Розман Файфуш

Рождение ребёнка
19.08.1910

Дочь: Зыбина Малка

Отец ребёнка: Розман Файфуш

Рождение ребёнка
19.08.1912

Сын: Розман Соломон

Отец ребёнка: Розман Файфуш

местечко Кузнеца (г.Пинск)
Смерть
Неизвестно
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