Розман (Винокур) Броха
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Винокур ?
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Розалия
Отец ребёнка: Розман Файфуш
местечко Кузнеца (г.Пинск)
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Чарноцкая Итта
Отец ребёнка: Розман Файфуш
местечко Кузнеца (г.Пинск)Белорусия
Рождение ребёнка
25.09.1903
Дочь: Суздальницкая Шифра
Отец ребёнка: Розман Файфуш
Рождение ребёнка
19.08.1910
Дочь: Зыбина Малка
Отец ребёнка: Розман Файфуш
Рождение ребёнка
19.08.1912
Сын: Розман Соломон
Отец ребёнка: Розман Файфуш
местечко Кузнеца (г.Пинск)
Смерть
Неизвестно