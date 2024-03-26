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Варвара Ивановна

Место рождения

Курская обл., Больше-Полянский р-н, с. Дуброво

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1928 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1939 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская обл., Больше-Полянский р-н, с. Дуброво
Рождение ребёнка
19.01.1928

Сын: Жиляков Иван Егорович

Отец ребёнка: Жиляков Егор Андреевич

Курская обл., Больше-Полянский р-н, с. Дуброво
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жиляков Егор Андреевич

Курская обл., Больше-Полянский р-н, с. Дуброво
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жиляков Егор Андреевич

Курская обл., Больше-Полянский р-н, с. Дуброво
Рождение ребёнка
1939

Сын: Жиляков Александр Егорович

Отец ребёнка: Жиляков Егор Андреевич

Курская обл., Больше-Полянский р-н, с. Дуброво
Смерть
Неизвестно
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