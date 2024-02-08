(Панышева) Татьяна Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Панышева) Татьяна Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панышев Валерий Алексеевич

Мать: Панышева Галина Кузьминична

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