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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1905

Дочь: Кудло Меланья

Отец ребёнка: Шаповалов Моисей

Злынка, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Шаповалов Моисей

д. Гута Гомельской Губернии
Рождение ребёнка
27.12.1912

Сын: Шаповалов Павел

Отец ребёнка: Шаповалов Моисей

д. Гута Гомельской Губернии
Рождение ребёнка
20.09.1918

Сын: Шаповалов Василий

Отец ребёнка: Шаповалов Моисей

д. Гута Гомельской Губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь

Отец ребёнка: Шаповалов Моисей

д. Гута Гомельской Губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Шаповалов Моисей

д. Гута Гомельской Губернии
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