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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.01.1905
Дочь: Кудло Меланья
Отец ребёнка: Шаповалов Моисей
Злынка, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Шаповалов Моисей
д. Гута Гомельской Губернии
Рождение ребёнка
27.12.1912
Сын: Шаповалов Павел
Отец ребёнка: Шаповалов Моисей
д. Гута Гомельской Губернии
Рождение ребёнка
20.09.1918
Сын: Шаповалов Василий
Отец ребёнка: Шаповалов Моисей
д. Гута Гомельской Губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь
Отец ребёнка: Шаповалов Моисей
д. Гута Гомельской Губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Шаповалов Моисей
д. Гута Гомельской Губернии