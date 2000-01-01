Хаунин (Алькимович) Эстер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаунин (Алькимович) Эстер

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алькимович ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хаунин Нина

Отец ребёнка: Хаунин Миша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хаунин Зяма

Отец ребёнка: Хаунин Миша

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хаунин Миша

Смерть
Неизвестно
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