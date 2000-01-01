Хаунин (Алькимович) Эстер
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алькимович ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хаунин Нина
Отец ребёнка: Хаунин Миша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хаунин Зяма
Отец ребёнка: Хаунин Миша
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хаунин Миша
Смерть
Неизвестно