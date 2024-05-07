Кирилин Владимир Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1980
Рождение ребёнка
29.03.2006
Дочь: Кирилина Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Кирилина Кристина Григорьевна
Каменка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.04.2009
Сын: Кирилин Никита Владимирович
Мать ребёнка: Кирилина Кристина Григорьевна