Колядзина (Гладких) Парасковья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолядзина (Гладких) Парасковья Тимофеевна

Колядзина (Гладких) Парасковья Тимофеевна

Место рождения

Георгиевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

16.10.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1907

Отец: Гладких Тимофей Тимофеевич

Мать: Гладких Наталья Григорьевна

Георгиевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колядзин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Колядзин Михаил Михайлович

Георгиевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василенко Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Колядзин Михаил Михайлович

Георгиевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колядзин Михаил Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close