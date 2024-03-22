Колядзина (Гладких) Парасковья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения16.10.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колядзин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Колядзин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василенко Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Колядзин Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно