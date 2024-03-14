Молодых Харитина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молодых Харитина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Устинья Васильевна

Отец ребёнка: Молодых Василий Федорович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Василиса Васильевна

Отец ребёнка: Молодых Василий Федорович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Молодых Василий Федорович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Молодых Ларион Васильевич

Отец ребёнка: Молодых Василий Федорович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Молодых Василиск Васильевич

Отец ребёнка: Молодых Василий Федорович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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