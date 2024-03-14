Молодых Харитина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Устинья Васильевна
Отец ребёнка: Молодых Василий Федорович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Василиса Васильевна
Отец ребёнка: Молодых Василий Федорович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Молодых Василий Федорович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Молодых Ларион Васильевич
Отец ребёнка: Молодых Василий Федорович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Молодых Василиск Васильевич
Отец ребёнка: Молодых Василий Федорович
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно